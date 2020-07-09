Umman ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika

Umman ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Umman'da 236'ya, Libya'da 36'ya yükselirken, Fas'ta da vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Umman'da 236'ya, Libya'da 36'ya yükselirken, Fas'ta da vaka sayıları arttı.

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Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1518 kişinin enfekte olduğu, 1016 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının 236'ya, vakaların 51 bin 725'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 33 bin 21'e ulaştığı belirtildi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi de ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 36'ya çıktığını açıkladı.

Açıklamada, son 24 saatte ülkede 86 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1268'e, hastalıktan iyileşenlerin sayısının da 306'ya ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Resmi verilere göre Libya'da, salgının ortaya çıkmasından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı da 178 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiğini ve toplam vaka sayısının 14 bin 949'a yükseldiğini bildirdi.

Bakanlık, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 242, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 11 bin 372 olduğunu açıkladı.

Libya, Fas, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:35 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Umman ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika
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