Umman ve Libya'da Kovid-19 vaka sayıları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Umman'da 910'a, Libya'da 35'e yükseldi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 97 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede toplam vaka sayısının 910'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 131 olduğu aktarıldı.

Açıklamada virüs kaynaklı yeni vefat bilgisine yer verilmedi.

Umman'da 12 Nisan'da yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4 olduğu bildirilmişti.

Libya'da son durum

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 35'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği yinelendi.

Birleşmiş Milletler (BM), Kovid-19 salgını nedeniyle Libya'da savaşan taraflara 22 Mart'ta "insani ateşkes" önerisinde bulunmuştu.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) öneriyi kabul etmişti. Aynı şekilde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçleri lideri Halife Hafter tarafı da çağrıyı kabul ettiğini duyurmuş ancak dakikalar içinde Hafter'e bağlı milisler Trablus'a roketli saldırılar gerçekleştirmişti.

Hafter'in 4 Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle şiddet sarmalına sürüklenen Libya'da, sağlık sisteminin çok kötü olduğu ve salgının kontrol edilemezse ağır sonuçları olabileceği ifade ediliyor.