Umman, yeni tip koronavirüs sebebiyle Çin uçuşlarını durdurdu - Son Dakika
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Umman, yeni tip koronavirüs sebebiyle Çin uçuşlarını durdurdu

6 saat önce

Umman, Çin'in Vuhan kentinde başlayan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sebebiyle bu ülkeye uçuşları durdurdu.

Umman, yeni tip koronavirüs sebebiyle Çin uçuşlarını durdurdu, System.String[]

Umman, Çin'in Vuhan kentinde başlayan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sebebiyle bu ülkeye uçuşları durdurdu.

Umman Sivil Havacılık Kamu Otoritesi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugünden itibaren yeni bir duyuruya kadar Çin'e uçuşların askıya alındığını açıkladı.

Söz konusu kararın Sağlık Bakanlığıyla koordinasyon içinde alındığı aktarıldı.

Cezayir, vatandaşları ile Tunus ve Libyalıları tahliye ediyor

Öte yandan Cezayir, yeni tip koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden 36 vatandaşının yanı sıra Tunus ve Libya vatandaşlarını tahliye ediyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, tahliye için karantina altındaki Vuhan'a gönderilen uçağın yarın sabah Cezayir'e ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Vuhan şehrindeki çoğu öğrenci 36 Cezayirlinin yanı sıra 10 Tunuslu ve bir grup Libyalı öğrencinin tahliye işlemlerinin başladığı bildirildi.

Açıklamada, Tunus ve Libya vatandaşlarının tahliyesinin ülkelerinin yetkilileri tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tahliye edilen kişilerin 14 gün karantina altında kalacağı belirtildi.

Cezayir'in ayrıca Çin'e tahliye uçağıyla 500 bin maske, 20 bin koruyucu gözlük ve 300 bin eldiven içeren tıbbi yardım gönderdiği kaydedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Cezayir, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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