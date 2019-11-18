Ummanlı hasta ERÜ'de şifa buldu

Ummanlı hasta omzunda yaşadığı rahatsılık nedeniyle geldiği Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şifa buldu.

Uluslararası sağlık turizmi kapsamında sağ omzundaki rahatsızlığı nedeniyle ERÜ'ye başvuran 77 yaşındaki Ummanlı kadın hasta Asriya Khalfan Marrash Al Amri, yapılan operasyonla omuz artroskopisi ve rotator kılıf tamiri ile tedavi edildi.

Başhekim ve Ortopedi-Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güney, uluslararası sağlık turizmi kapsamında 2016 yılından itibaren farklı ülkelerden bir çok hastanın kendilerine ulaştığını belirtti.

Ummanlı hastanın başarılı şekilde tedavi edildiğini anlatan Güney, şunları kaydetti:

"Umman Sultanlığı'ndan ilk hastalarımızın tedavisine başladık. Umman'dan tedavi amacıyla hastanemize gelen hastalarımızdan biri olan Asriya Khalfan Marrash Al Amri, 'sağ omuz rotator cuff rüptürü' nedeniyle omuz artroskopisi ile rotator kılıf tamiri gerçekleştirdik. Hastamızın tedavisini başarılı bir şekilde tamamladık ve ülkesine geri göndereceğiz. Son dönemlerde uluslararası sağlık turizmi açısından çok farklı ülkelerden gelen hastaları tedavi etmek için hastanelerimizde ağırlıyoruz. Kayseri'ye ve ülkemize uluslararası sağlık turizmini kazandıran öncü sağlık kuruluşlarından biri olan hastanelerimiz, pek çok branşta hastayı kabul etmektedir."

Ummanlı hasta Al Amri de kendisine sağlanılan sağlık hizmetini çok beğendiğini ve ülkesine döndüğünde ERÜ'yü tavsiye edeceğini söyledi.