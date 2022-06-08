Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor

08.06.2022 17:29
Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ummanlı turistin arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ummanlı turistin arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.

İlçeye bağlı Ayder Yaylası Galer Düzü mevkiinde beş gün önce fotoğraf çektirirken durduğu kayanın üzerinde dengesini kaybederek dereye düşen 49 yaşındaki Al Rawahi Favvzi Faız Zaid isimli turisti arama çalışmaları titizlikle devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, deniz polisi ve sağlık ekiplerinden oluşan ekip dere yatağında arama çalışmalarını sürdürdü. - RİZE

Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor
Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor
Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor
Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor
Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor
Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor
Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor

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Kaynak: İHA

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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