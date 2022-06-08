İlçeye bağlı Ayder Yaylası Galer Düzü mevkiinde beş gün önce fotoğraf çektirirken durduğu kayanın üzerinde dengesini kaybederek dereye düşen 49 yaşındaki Al Rawahi Favvzi Faız Zaid isimli turisti arama çalışmaları titizlikle devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD , AKUT, deniz polisi ve sağlık ekiplerinden oluşan ekip dere yatağında arama çalışmalarını sürdürdü. - RİZE

Rize 'nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ummanlı turistin arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.

Kaynak: İHA

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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