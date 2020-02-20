Ummanlı ve Türk iş adamları arasında iş birliğini güçlendirme buluşması - Son Dakika
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Ummanlı ve Türk iş adamları arasında iş birliğini güçlendirme buluşması

28 dakika önce

Umman Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'nin Maskat Büyükelçiliği ile iki ülkenin iş adamları arasındaki ilişkileri güçlendirmek için bir buluşma düzenledi.

Ummanlı ve Türk iş adamları arasında iş birliğini güçlendirme buluşması, System.String[]

Umman Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'nin Maskat Büyükelçiliği ile iki ülkenin iş adamları arasındaki ilişkileri güçlendirmek için bir buluşma düzenledi.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, Umman Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'nin Maskat Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlediği organizasyon kapsamında iki ülkeden iş adamlarını başkent Maskat'ta bir araya getirdi.

Taraflar arasındaki ilişkiler ile iş birliğini güçlendirme ve Umman'daki iş fırsatları hakkında bilgi verme amacı taşıyan toplantıya, Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer, Umman Ticaret ve Sanayi Bakanlığına bağlı Yatırım Hizmetleri Merkezi Yürütme Kurulu Başkanı İbrahim bin Said el-Mameri ile Türk ve Ummanlı iş adamları katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükelçi Usluer, Umman yönetiminin, ekonomik çeşitliliği artıracak bir strateji izlediğini ve yatırımcılara fırsatlar sunduğunu belirtti.

Türk ticari heyetinin Umman'a gerçekleştirdiği ziyaretin, kaliteli mal üretim fırsatlarını keşfetmeye çalışan Ummanlı iş adamlarıyla ticari iş birliğini güçlendirme çabasını gösterdiğini aktaran Ayşe Sözen Usluer, iki ülke arasındaki ticaret hacminin sürekli artış halinde olduğunu da ifade etti.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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