Son Dakika Haberleri: Ümmet Akın'a Alatepe ve Gözpınarı'nda Büyük İlgi

Ümmet Akın'a Alatepe ve Gözpınarı'nda Büyük İlgi

1 saat önce

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, seçim çalışmaları için gittiği Alatepe ve Gözpınar mahallelerinde büyük ilgiyle karşılandı.

Ümmet Akın'a Alatepe ve Gözpınarı'nda Büyük İlgi, System.String[]
Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, seçim çalışmaları için gittiği Alatepe ve Gözpınar mahallelerinde büyük ilgiyle karşılandı.

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın gece gündüz aralıksız sürdürdüğü ziyaretlerine Alatepe ve Göztepe Mahallesi'nde devam etti.

Ümmet Akın Alatepe ve Gözpınar Mahallesi'nde yapmış olduğu konuşmasında ise, "Gerçekten sizlere bu coşkulu karşılamanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizler şimdiden Cumhur İttifakının bizlerin yanında olduğunuzu bu içten karşılamanızla göstermiş oldunuz. Efeler 'de 31 Mart akşamı birlikte destan yazacağımızdan ne şüphem nede kuşkum var. Aydın Büyükşehir'de Mustafa Savaş Bey ve Efeler 'de benim ile birlikte artık siz değerli hemşerilerimiz özlediği hasret duyduğu hizmetlere kavuşacak. 1 Nisan'da sizleri Belediye'ye önce çay kahve içmeye ardından ise hep birlikte makam kapısını sökmeye davet ediyorum" dedi.

Akın'ın bu konuşmaları üzerine mahalle sakinleri Akın'ı alkış yağmuruna tuttu.

Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'a ziyaretleri esnasında MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimiyle birlikte Belediye Meclis üyesi adayları da eşlik etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:40 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullu'ya Özel 'Ulaşım Asistanı' Geliyor Bu Seçim Aracının Eşi Benzeri Yok

Ekrem İmamoğlu, "Kimin Parasını Kime Veriyorsun" Diyen Erdoğan'a Canlı Yayında Cevap Verdi Anne Olmayı 7 Kez Denedi, Sorun Bağırsaklarında Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 12:52:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümmet Akın'a Alatepe ve Gözpınarı'nda Büyük İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]