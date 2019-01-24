Ümmet Akın; "Efeler Hak Ettiği Yeri Bulacak"
1 saat önce
Efeler'de yaşayan vatandaşlar yollarından şikayetçi olduğunu iddia eden Cumhur İttifakı'nın Efeler adayı Ümmet Akın, Germencik'te örnek projeler yaptığını söyledi.
Efeler
'de yaşayan vatandaşlar yollarından şikayetçi olduğunu iddia eden Cumhur İttifakı'nın Efeler adayı Ümmet Akın
, Germencik
'te örnek projeler yaptığını söyledi.
Efeler için vatandaşın istediği hizmetleri yapacaklarını söyleyen Akın, "Biz halkı kandıracak ya da oyalayacak vaatler vermiyoruz. Gerçekleştiremeyeceğim hiçbir vaat ve sözü vermiyorum. Benim vatandaşım kalkınmayı ve hizmeti hak ediyor. Efeler'in yolları kötü durumda, ilk işimiz yolları kullanılabilir duruma getirmektir. Germencik, Ortaklar
ve mahallerinde yaptığımız hizmet ortada. Aynı hizmeti Efeler'de de yapacağız. Efeler hak ettiği hizmeti bizimle bulacak" diye konuştu.
Akın'a teşekkür eden Efeler halkı, "Biz vatandaş olarak Germencik ve Ortaklar'da yapılan hizmete imreniyoruz. Ümmet Akın bizim için büyük şans. Vatandaşlar olarak onu desteklemeliyiz. Germencik'te yaptıkları Efeler'de yapacaklarının garantisidir. Germencik'in örnek yollarını Efeler'de de yapacağından eminiz. Saygı değer kişiliği mütevaziliği ve kapılarının 7/24 vatandaşa açık olması bizden biri olduğunu gösteriyor. Bizi en iyi bizden biri anlar. 31 Mart'ta Cumhur İttifakıyla beraber Efeler kazanacak" dediler. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:58 Kaynak: İHA
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