Ümmet Akın; "Efeler Hak Ettiği Yeri Bulacak"
50 dakika önce
AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarını sürdürüyor.
AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı'nın Efeler
Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın
, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarını sürdürüyor.
Efeler için vatandaşın istediği hizmetleri yapacaklarını söyleyen Akın, "Biz halkı kandıracak ya da oyalacak vaatler vermiyoruz. Gerçekleştiremeyeceğim hiçbir vaat ve sözü vermiyorum. Benim vatandaşım kalkınmayı ve hizmeti hak ediyor. Efeler'in yolları kötü durumda ilk işimiz yolları kullanılabilir duruma getirmektir. Germencik
, Ortaklar
ve mahallerinde yaptığımız hizmet ortada. Aynı hizmeti Efeler'de de yapacağız. Efeler hak ettiği hizmeti bizimle bulacak" diye konuştu. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:53 Kaynak: İHA
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