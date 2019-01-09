Ümmet Akın; "Fedakar Basınımızın Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun"

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, 10 Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama ile ilgili mesaj yayımladı.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, 10 Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama ile ilgili mesaj yayımladı.



Akın mesajında; "Basın, bilgi paylaşımının, halkı bilgilendirmenin ve demokrasinin en önemli vasıtalarından biridir. Halkın gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde de etkili bir araçtır.



Türk basını, özellikle de mahalli basın, milli mücadele yıllarında, milli duygulara hitap ederek, milli birlik ve beraberliğin sağlanması yönünde görevini en iyi şekilde yerine getirmiş, hem Anadolu'nun düşman işgaline karşı direnişinin yürekli sesi olmuş, hem de bu direnişin kahramanlarının destanını yazmıştır.



Medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerekse kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması anlamında büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzün en önemli ve popüler mesleklerinin başında gelmektedir.



Üstlendikleri her görevi, her koşulda sürdürmeye çalışan basın çalışanlarının bu görevlerini günümüze kadar güvenilir, ilkeli ve tarafsız bir şekilde başarı ile yerine getirmiş olmaları takdire şayandır.



Aydınımızın kalkınmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesinde önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın büyük bir özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum.



Zor şartlar altında bile görev bilincini kaybetmeyen, üstün gayreti ile habercilik anlayışından ödün vermeksizin fedakarca çalışan gazetecilerimizin 10Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor, İlimize ve ülkemize verdikleri hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN

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