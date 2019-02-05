Son Dakika Haberleri: Ümmet Akın, Kayacıklılarla Buluştu

Ümmet Akın, Kayacıklılarla Buluştu

1 saat önce

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Efeler ilçesine bağlı Yukarıkayacık, Ortakayacık ve Aşağıkayacık mahallelerinde muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Ümmet Akın, Kayacıklılarla Buluştu, System.String[]
Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Efeler ilçesine bağlı Yukarıkayacık, Ortakayacık ve Aşağıkayacık mahallelerinde muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'ı alkışlarla karşılayan Mahalle sakinleri, "31 Mart'ta Aydın Büyükşehir'de Mustafa Savaş ve Efeler'de seni Allah nasip ederse başkan yaparak istediğimiz hizmetlere kavuşacağız" diye konuştu.

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın Mahallede yaptığı konuşmada, "Yukarıkayacık, Ortakayacık ve Aşağıkayacık mahallelerimizde bizleri coşkulu bir kalabalık ile karşılayan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız ne Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden, ne de Efeler Belediyesi'nden hizmet alamadıklarını dile getiriyorlar. Allah nasip ederse 1 Nisan'dan itibaren durmadan, yorulmadan halkımıza hizmet etmeye başlayıp, istedikleri hizmetleri bir an önce hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Ziyarette AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi, MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetim kurulu üyeleri, Ümmet Akın'a eşlik etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:18 Kaynak: İHA

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