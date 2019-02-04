Son Dakika Haberleri: Ümmet Akın, Kurtuluş'ta Vatandaşları Dinledi

Ümmet Akın, Kurtuluş'ta Vatandaşları Dinledi

49 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı MHP'li Ümmet Akın, Kurtuluş Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ümmet Akın, Kurtuluş'ta Vatandaşları Dinledi, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı MHP'li Ümmet Akın, Kurtuluş Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret esnasında AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ile mahalle temsilcileri Ümmet Akın'a eşlik etti.

Ziyaret sırasında Akın'a Büyükşehir ile Efeler belediyelerinden dert yanan esnaf ve vatandaşlar, "5 yılda Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanının kavgalarından dolayı hiç bir hizmet göremedik. İnşallah bu zihniyetlerden 31 Mart'ta kurtulacağız. Aydın'da Mustafa Savaş, Efeler'de de sizleri başkan olarak görmek istiyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ise, "Efeler ilçemizin Kurtuluş Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarımız ile bir araya gelerek talep ve sıkıntıları birebir dinliyoruz. 5 yıldan bu yana hizmet alamadıklarından dolayı yakınıyorlar, inşallah bizler 31 Mart'ta sandıktan alnımızın akıyla çıkarak Efeler ilçemizi hizmetlerimiz ile buluşturacağız. Belediyemizde asla kapı olmayacak. 1 Nisan'da ise Efeler ilçemizin çok değerli halkını çay ve kahvemizi içmeye davet edeceğiz" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:10 Kaynak: İHA

MHP, Efeler, Ümmet Akın, Güncel
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