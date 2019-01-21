Son Dakika Haberleri: Ümmet Akın Ovaeymir'de Sorunları Dinledi

Ümmet Akın Ovaeymir'de Sorunları Dinledi

8 dakika önce

AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Ovaeymir'de pazar yeri ve esnafı ziyaret etti.

Ümmet Akın Ovaeymir'de Sorunları Dinledi, System.String[]
AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Ovaeymir'de pazar yeri ve esnafı ziyaret etti.

Ovaeymir'de pazar yeri ve esnafı ziyaret eden Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'a Ak Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, AK Parti ve MHP kadın kolları eşlik etti.

Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın saha çalışmalarında siyasi söylemlerden daha çok halkın diliyle konuşması siyasi bir aday havası dışında bizim oğlan Ümmet havasını ortaya koydu.

Ovaeymir mahallesinde pazar ve esnaf ziyaretinde bulunan Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'a sevgi gösterisinde bulunan mahalle sakinleri, "Ümmet Başkan bizi bu çileden kurtar, yollarımız köstebek yuvası" diye seslendiler.

Kapalı pazar yerini gezen Akın'a pazarcı esnafı sorunlarını anlatırken Ümmet Akın, yağmur suyu almayan, esnafın ve vatandaşın daha rahat pazarını görebileceği bir yer haline getirme sözü verdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:08 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Efeler, Ümmet Akın, Politika
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