Son Dakika Haberleri: Ümmet Akın, Sobacılar Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti

Ümmet Akın, Sobacılar Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti

1 saat önce

Aydın Efeler 'de her seçim döneminde belediye başkan adaylarının modernize edilip üzerinin kapatılacağı sözünü verdiği Sobacılar Çarşısı esnafları, çareyi göreve seçildiğinde 4 ayda sorunlarını çözeceğini söyleyen Cumhur İttifakı'nın MHP Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'dan bekliyor.

Ümmet Akın, Sobacılar Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti, System.String[]
Aydın Efeler 'de her seçim döneminde belediye başkan adaylarının modernize edilip üzerinin kapatılacağı sözünü verdiği Sobacılar Çarşısı esnafları, çareyi göreve seçildiğinde 4 ayda sorunlarını çözeceğini söyleyen Cumhur İttifakı'nın MHP Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın'dan bekliyor.

Seçim çalışmaları çerçevesinde Sobacılar Çarşısı esnaflarıyla bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın MHP Efeler Belediye Başkan Adayı Akın, çarşı üzerinin kapatılarak yeni bir düzenlemeden geçirilmesi yönündeki taleplerini dinledi. Vatandaşların her seçim döneminde söz verilmesine rağmen türlü izinlerin alınamaması öne sürülerek bir türlü hayata geçmeyen Sobacılar Çarşısı Restorasyon Projesi'ni, 4 ay içinde gündemine alıp sorunu çözeceğinin sözünü veren Cumhur İttifakı'nın MHP Efeler Belediye Başkan Adayı Akın, "Sizlere söz veriyorum. 4 ay içinde bu sorununuzu çözeceğim. Bu tarihi çarşımızı yeniden restore edip hizmetinize sunacağım. Mağduriyetinizin farkındayım. Yerel Seçimler 'de destek olun, inanın göreve seçildiğimde 4 ay içinde bu sorununuzu çözmezsem gelip benden hesap sorun" dedi.

Esnafların eski minibüs garajının kalkmasıyla birlikte halen bir proje geliştirilemeyen yerle ilgili sıkıntılarını da dinleyen Akın, şehir içi trafik sorunlarının çözümü noktasında da eski minibüs garajıyla ilgili projelerinin hazır olduğunu belirtti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:45 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Efeler, Ümmet Akın, Güncel
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