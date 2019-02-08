Son Dakika Haberleri: Ümmet Akın Ziyaretlerini Meşrutiyet Mahallesinde Sürdürdü

Ümmet Akın Ziyaretlerini Meşrutiyet Mahallesinde Sürdürdü

21 dakika önce

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın; Efeler Meşrutiyet Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, istek ve sıkıntıları dinledi.

Ümmet Akın Ziyaretlerini Meşrutiyet Mahallesinde Sürdürdü, System.String[]
Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın; Efeler Meşrutiyet Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, istek ve sıkıntıları dinledi.

Meşrutiyet mahallesi esnaf ve vatandaşları özellikle su faturalarının pahalılığından yakınırken trafik ve otopark sıkıntılarından şikayetçi olduklarını söyledi. Özellikle çocuk parklarının ve mahalledeki sokakların güvenlik kamerası ile izlenerek mahallenin güvenliğinin sağlanması konusunda ki isteklerini dile getirdiler.

Meşrutiyet Mahallesi esnaf ve vatandaşları, "Ümmet Akın'a sizin ve ekibinizin ne kadar çalışkan ve başarılı olduğunu Ortaklar ve Germencik Belediyesi'nden biliyoruz, Efeler ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız 31 Mart yerel seçimlerinde sandıkta size teveccüh gösterecek ve bizim Başkanımız olacaksınız" dediler.

Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ise, "Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Savaş Beyefendi suya yüzde 50 indirim uygulayacak ve de 5 yıl boyunca suya zam yapılmayacak. Bizler Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan itibaren Efeler'de birçok hizmetlere imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

Akın, esnaf ve vatandaşların kendisine gösterdiği sıcak karşılama ve ilgi alakadan dolayı teşekkür etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:02 Kaynak: İHA

Efeler, Meşrutiyet Mahallesi, Ümmet Akın, Politika
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