Son Dakika Haberleri: Ümmetin Kanayan Yarası Doğu Türkistan"

Ümmetin Kanayan Yarası Doğu Türkistan"

1 saat önce

Doğu Türkistan Maarif Derneği Genel Sekreteri Abdulahad Abdurahman, Doğu Türkistan'da yaşayanların kendileri için savaşmayı beklemediğini, orada yaşanan zulümlerin dünyaya duyurulmasını beklediğini belirtti.

Ümmetin Kanayan Yarası Doğu Türkistan
Doğu Türkistan Maarif Derneği Genel Sekreteri Abdulahad Abdurahman, Doğu Türkistan'da yaşayanların kendileri için savaşmayı beklemediğini, orada yaşanan zulümlerin dünyaya duyurulmasını beklediğini belirtti.

Denizli İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği'nden yapılan açıklamada, Denizli Genç İHH tarafından Pamukkale Üniversitesi Kongre Kültür Merkezinde "Ümmetin Kanayan Yarası Doğu Türkistan" adlı program düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğu Türkistan Maarif Derneği Genel Sekreteri Abdulahad Abdurahman, şunları kaydetti:

"Doğu Türkistan'daki insanlar da sizin kardeşiniz. Oradaki kardeşlerinize inanılması güç, söylenmesi tarif edilemeyecek işkenceler, zulümler uygulanmaktadır. Bu kardeşleriniz, sizlerden kendileri için savaşmanızı beklemiyor. Ama, bu zulmü dünyaya duyurun. Dünya buradaki zulmü duysun, görsün istiyor. Bunun için buradayız. Bu vesile ile bu programı tertipleyen Denizli Genç İHH'ya ve siz duyarlı halka minnet duyuyoruz."

Toplantıda, Pamukkale Üniversitesi İHH Topluluk Başkanı Emrah Yaman, Genç İHH Başkan Yardımcısı Tuğba Mercan ile Denizli Genç İHH Başkanı Adem Kalay da konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:00 Kaynak: AA

Denizli, Genç, İHH, Doğu Türkistan, Güncel
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