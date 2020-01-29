Ümmiye Koçak, Ronaldo imzalı formasını bir takipçisine hediye edecek - Son Dakika

MERSİN'de kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile adını dünyaya duyuran Ümmiye Koçak, reklam filmindeki rol arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını bir hayranına hediye edeceğini duyurdu.

Ümmiye Koçak, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile çektirdiği ve ellerinde hediye edeceği formanın olduğu fotoğrafı paylaştı. Koçak yaptığı paylaşımda, "Canımın içleri, güzel yavrularım, Ronaldo imzalı formayı koleksiyon amaçlı bir kişiye vermek istiyorum. Bu konuda çok fazla istek vardı, kıramadım. Hepinizi seviyorum" dedi. Paylaşımın altına onlarca yorum geldi.