Ümmiye Koçak, Ronaldo imzalı formasını bir takipçisine hediye edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümmiye Koçak, Ronaldo imzalı formasını bir takipçisine hediye edecek - Son Dakika

Ümmiye Koçak, Ronaldo imzalı formasını bir takipçisine hediye edecek

6 saat önce

MERSİN'de kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile adını dünyaya duyuran Ümmiye Koçak, reklam filmindeki rol arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını bir hayranına hediye edeceğini duyurdu.

Ümmiye Koçak, Ronaldo imzalı formasını bir takipçisine hediye edecek, System.String[]

MERSİN'de kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile adını dünyaya duyuran Ümmiye Koçak, reklam filmindeki rol arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını bir hayranına hediye edeceğini duyurdu.

Ümmiye Koçak,  sosyal medya hesabından dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile çektirdiği ve ellerinde hediye edeceği formanın olduğu fotoğrafı paylaştı. Koçak yaptığı paylaşımda, "Canımın içleri, güzel yavrularım, Ronaldo imzalı formayı koleksiyon amaçlı bir kişiye vermek istiyorum. Bu konuda çok fazla istek vardı, kıramadım. Hepinizi seviyorum" dedi. Paylaşımın altına onlarca yorum geldi.


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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:04 Kaynak: DHA
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