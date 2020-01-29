Ümmiye teyze, Ronaldo imzalı formayı bir takipçisine hediye edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümmiye teyze, Ronaldo imzalı formayı bir takipçisine hediye edecek - Son Dakika

Ümmiye teyze, Ronaldo imzalı formayı bir takipçisine hediye edecek

6 saat önce

Mersin'de kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'yla Anadolu kadınının sesini dünyaya duyuran Ümmiye Koçak, yönetmenliğini yaptığı reklam filmindeki rol arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını bir hayranına hediye edeceğini söyledi.

Ümmiye teyze, Ronaldo imzalı formayı bir takipçisine hediye edecek, System.String[]

Mersin'de kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'yla Anadolu kadınının sesini dünyaya duyuran Ümmiye Koçak, yönetmenliğini yaptığı reklam filmindeki rol arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını bir hayranına hediye edeceğini söyledi.

Koçak, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo ile yan yana olduğu fotoğrafı paylaştı.

Paylaşımında Ronaldo imzalı formayı hediye etme kararı aldığını duyuran Koçak, "Canımın içleri, güzel yavrularım, Ronaldo imzalı formayı koleksiyon amaçlı bir kişiye vermek istiyorum. Bu konuda çok fazla istek vardı, kıramadım. Hepinizi seviyorum." ifadesini kullandı.

Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takipçilerinin uzun süredir bu konuda yoğun isteklerinin olduğunu belirtti.

Ronaldo'nun imzalı formasını reklam filminin ardından kendisine hediye ettiğini anımsatan Koçak, "Gençler sürekli Ronaldo evladımın bana hediye ettiği formayı istiyorlardı. Ben de onların bu isteklerini yerine getirmek istedim. Şimdiden çok fazla mesaj almaya başladım. Bütün çocuklar onlara vermem için ısrar ediyor. Zor bir seçim olacak ama Ronaldo imzalı formayı bir çocuğuma hediye edeceğim." diye konuştu.

Koçak'ın paylaşımı kısa sürede ilgi görmeye başladı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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