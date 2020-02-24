Ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı (2) - Son Dakika

Ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı (2)

18 dakika önce

ÇOCUKLARI, TEYZELERİYLE ARKADAN TAKSİYLE GELİYORMUŞMuğla'nın Ortaca ilçesinde Ümmü Yeşil Tatlı'nın (41), motosikletine çarpan otomobilin kırılan ön camından içeri girdiği kazayı eşinin gördüğünü belirten Hatice isimli kadın, "Eşim, sesleri duyunca koşup kaza yerine gelmiş.

Ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı (2), System.String[]

ÇOCUKLARI, TEYZELERİYLE ARKADAN TAKSİYLE GELİYORMUŞ

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ümmü Yeşil Tatlı'nın (41), motosikletine çarpan otomobilin kırılan ön camından içeri girdiği kazayı eşinin gördüğünü belirten Hatice isimli kadın, "Eşim, sesleri duyunca koşup kaza yerine gelmiş. Ben de ölen kadının çocuklarının feryatlarını duyunca eşimin peşinden gittim. Motosikletli kadının çocukları, teyzeleriyle taksi ile arkadan geliyormuş. Motosikleti kaza yapmış görünce durup, teyzeleriyle annelerini aradılar. Ancak bulamadılar. Bu sırada gelen ambulans ekibi de kadını aradı ancak onlar da bulamadı. Meğerse kadın çarpan otomobilin içinde sanayi sitesine götürülüp, bırakılmış" dedi.Ortaca Sanayi Sitesi'nde motosiklet tamircisi olan Ersan İlhan ise, "Kaza, akşam Okçular Mahallesi'nde olmuş. Kadın çarpmanın etkisiyle otomobilin içine girmiş. Sürücü, otomobilini içindeki yaralı kadınla sanayi sitesinde kaporta ustası olan yakının iş yerinin önüne getirip, bırakmış ardından da ayrılmış" diye konuştu.

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla),


Hatice Çarpar, Ortaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC'de, koronavirüs şüphelisi kadının tahlil sonucu negatif çıktı
Fransa'da kadın imam, cemaate cuma namazı kıldırdı Büyükçekmece sahilinde yürüyüş yapan kadın, bir kadının cansız bedenine rastladı Yeni aldığı aracıyla canlı yayın yapan sürücü, şans eseri kurtuldu

Son Dakika Haberleri
15:52 Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı salladı
15:41 Stage Box için geri sayıma geçildi
15:41 Şarkıcı Tuğba Ekinci,Instagram hesabından Al Pacino'ya hayranlığını gösterdi
15:01 'Mandıra Filozofu' öğrencilerle deneyimlerini ve anılarını paylaştı
14:58 Nil Karaibrahimgil, muhteşem eğlenceli konseri Bostancı'yı çosturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 15:57:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]