Ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı (3) - Son Dakika

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Ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı (3)
7 saat önce
TOPRAĞA VERİLDİMuğla'nın Ortaca ilçesinde, kendisine çarpan otomobilin kırılan camından içeri giren ve kaza yerinden 6 kilometre uzaklıktaki Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş otomobilde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ümmü Yeşil Tatlı için bugün cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:58 Kaynak: DHA
TOPRAĞA VERİLDİ
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kendisine çarpan otomobilin kırılan camından içeri giren ve kaza yerinden 6 kilometre uzaklıktaki Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş otomobilde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ümmü Yeşil Tatlı için bugün cenaze töreni düzenlendi. Tatlı, Mengenli Mahallesi'ndeki Mergenli Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mergenli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Süleyman İLTER/ ORTACA (Muğla),
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