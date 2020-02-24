Ümmü, motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı (3) - Son Dakika

TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kendisine çarpan otomobilin kırılan camından içeri giren ve kaza yerinden 6 kilometre uzaklıktaki Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş otomobilde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ümmü Yeşil Tatlı için bugün cenaze töreni düzenlendi. Tatlı, Mengenli Mahallesi'ndeki Mergenli Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mergenli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Süleyman İLTER/ ORTACA (Muğla),