Son Dakika Haberleri: Ümmühan ninenin rahat ulaşımı için evinin yolu betonlandı
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Ümmühan ninenin rahat ulaşımı için evinin yolu betonlandı

1 saat önce

Alanya Belediyesi, Yalçı Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Ümmühan Canseven' in evinin yolunu betonlayarak rahat bir ulaşım sağladı.

Ümmühan ninenin rahat ulaşımı için evinin yolu betonlandı, System.String[]

Alanya Belediyesi, Yalçı Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Ümmühan Canseven' in evinin yolunu betonlayarak rahat bir ulaşım sağladı.


Beediyeden yapılan açıklamaya göre, 102 mahallenin tamamında alt ve üst yapı çalışmalarını sürdüren ekipler, ihtiyaç sahibi, zor durumda olan yaşlı ve engellilere yardım ediyor.

Yalçı Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Ümmühan Canseven'in talebini değerlendiren ekipler, ulaşımda zorluk yaşadığı yolu betonladı. Yol bozuk olduğu için evine gidip gelmekte zorluk çektiğini ifade eden Ümmühan Canseven, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti.

Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:22 Kaynak: AA
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