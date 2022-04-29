Ümraniye 9. Geleneksel İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler yarışmasında öğrenciler ödüllerine kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye 9. Geleneksel İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler yarışmasında öğrenciler ödüllerine kavuştu

29.04.2022 20:29

Ümraniye 9. Geleneksel İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler yarışmasında öğrenciler ödüllerine kavuştuİSTANBUL Ümraniye'de 9. Geleneksel İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Ümraniye 9. Geleneksel İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler yarışmasında öğrenciler ödüllerine kavuştu

İSTANBUL Ümraniye'de 9. Geleneksel İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan okullara çeşitli sporlarda kullanılmak üzere ekipmanlar dağıtıldı. 40 ilkokulun katıldığı etkinlikte dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalar takdim edildi.

Ümraniye 9. Geleneksel ilkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler yarışması ödül töreni Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda gerçekleştirildi. Ümraniye'de bulunan devlet ve özel 40 ilkokuldan 4 bin 200 öğrenci etkinlikte bowling oyunu, çemberle işbirliği oyunu, çift ayak atlama, el değdirerek bayrak koşusu, fasulye torbası atma, puanlı hedef oyunu, sırt sırta top taşıma, uzağa top fırlatma, top yuvarlama gibi 9 farklı oyunda doyasıya yarıştı. Yarışmalarda yaş gruplarına göre dereceye giren öğrencilere Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, Ümraniye ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Şahin Yıldız kupa ve madalyalarını takdim etti. Yarışma çerçevesinde Ümraniye Belediyesi, 40 ilkokula çeşitli spor dallarında kullanılmak üzere 3 bin 240 ekipman dağıtımı da gerçekleştirdi.

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, "Bu etkinliğin nihayet sonuna geldik. Bu etkinlikte emeği geçen bütün müdürlerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ellerine yüreklerine sağlık diyorum. Hepinizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum, nice Ramazan'lara Rabbimin hep birlikte bizleri ulaştırmasını niyaz ediyorum." dedi.

Ümraniye 9. Geleneksel İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler yarışmasında öğrenciler ödüllerine kavuştu
Ümraniye 9. Geleneksel İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler yarışmasında öğrenciler ödüllerine kavuştu
Ümraniye 9. Geleneksel İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler yarışmasında öğrenciler ödüllerine kavuştu
Ümraniye 9. Geleneksel İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler yarışmasında öğrenciler ödüllerine kavuştu

YORUMLAR
500
Tunceli'de öğretmen ve öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi Tunceli'de öğretmen ve öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi verildi ERDEMLİ'DE KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ ERDEMLİ'DE KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ

milli eğitim bakanlığı, İmam Hatip Liseleri, Yavuz Selim Tuncer, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ümraniye 9. Geleneksel İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler yarışmasında öğrenciler ödüllerine kavuştu - Son Dakika


Son Dakika
20:02 Uygulamayı görünce panikledi, ön koltuktaki çocuğu arka koltuğa attı
19:51 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler büyüyor!
19:33 Bayraktar TB2, Ramazan Bayramı'nda görev alacak
19:24 Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
19:18 Antalya'nın Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 20:42:11. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye 9. Geleneksel İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler yarışmasında öğrenciler ödüllerine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement