Ümraniye 9. Geleneksel İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler yarışmasında öğrenciler ödüllerine kavuştu - Son Dakika

Ümraniye 9. Geleneksel İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler yarışmasında öğrenciler ödüllerine kavuştu

İSTANBUL Ümraniye'de 9. Geleneksel İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan okullara çeşitli sporlarda kullanılmak üzere ekipmanlar dağıtıldı. 40 ilkokulun katıldığı etkinlikte dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalar takdim edildi.

Ümraniye 9. Geleneksel ilkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler yarışması ödül töreni Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda gerçekleştirildi. Ümraniye'de bulunan devlet ve özel 40 ilkokuldan 4 bin 200 öğrenci etkinlikte bowling oyunu, çemberle işbirliği oyunu, çift ayak atlama, el değdirerek bayrak koşusu, fasulye torbası atma, puanlı hedef oyunu, sırt sırta top taşıma, uzağa top fırlatma, top yuvarlama gibi 9 farklı oyunda doyasıya yarıştı. Yarışmalarda yaş gruplarına göre dereceye giren öğrencilere Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, Ümraniye ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Şahin Yıldız kupa ve madalyalarını takdim etti. Yarışma çerçevesinde Ümraniye Belediyesi, 40 ilkokula çeşitli spor dallarında kullanılmak üzere 3 bin 240 ekipman dağıtımı da gerçekleştirdi.

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, "Bu etkinliğin nihayet sonuna geldik. Bu etkinlikte emeği geçen bütün müdürlerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ellerine yüreklerine sağlık diyorum. Hepinizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum, nice Ramazan'lara Rabbimin hep birlikte bizleri ulaştırmasını niyaz ediyorum." dedi.