ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI PROJESİNİN YÜZDE 40'I TAMAMLANDI - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye( İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 ilçeden geçecek, 11 istasyonlu, 13 kilometrelik Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda gerçekleştirilen 'TBM Geçiş Töreni'nde katıldı. 2 TBM (Tünel Delme Makinesi ) cihazının aynı anda görevini tamamlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, 'Çevre dostu, hızlı, konforlu metro inşaatları konusunda İstanbul, dünyanın en önemli metro atılımlarından birini yapmakta" dedi.

İmamoğlu, 'İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözmek, belki de İstanbul'un en güncel, en derin, en önemli problemine çözüm bulmak anlamına geliyor. Özellikle bugünün gündemi olan iklim değişikliğiyle mücadelede; çevre dostu, hızlı, konforlu metro inşaatları konusunda İstanbul, dünyanın en önemli metro atılımlarından birini yapmakta. Bildiğiniz gibi bu anlamda aynı anda en çok raylı sistem kenti yapan durumdayız" dedi.

2024 yılına kadar 16.7 km metro hattını İstanbullularla buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Ekrem İmamoğlu, "Teslim aldığımızda durmuş projelerden birisiydi. Başladığımız ilk proje olmuştu 2019' da ilerleme düzeyi yüzde 4 'tü bu hattın. Eylül 2020 itibariyle yüzde 40'lara yaklaştığımızı müjdeleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Tam 15 noktada açma, kapama, delme, tünel yöntemleriyle istasyon makas ve geceleme hattında 24 saat çalışan bir ekip olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, '2'si kuzeye 2'si güneye doğru 4 tünel delme makinesinin burada çalışıyor olması da başka önemli bir dipnot. 2023 yılı sonunda sinyal testlerini tamamlayarak hattı yolculu işletmeye almaya hedefliyoruz" dedi.