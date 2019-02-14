Son Dakika Haberleri: Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Vatandaşları Dinledi

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Vatandaşları Dinledi

1 saat önce

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, halk meclisi toplantıları çerçevesinde üç mahalleden katılan vatandaşları dinledi.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Vatandaşları Dinledi, System.String[]
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, halk meclisi toplantıları çerçevesinde üç mahalleden katılan vatandaşları dinledi. Yıldırım, "Ümraniye için gece gündüz çalışacağız. Gerekirse evin yolunu unutacağız" dedi.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, halk meclisi programları çerçevesinde, Tatlısu, Şerifali ve Mehmet Akif Mahallesi'nin sakinlerini dinledi. Vatandaşların sorularını yanıtlayan ve onların taleplerini alan Yıldırım, "Ümraniye için gece gündüz çalışacağız. Gerekirse evin yolunu unutacağız" dedi.

Özellikle gençlerden gelen istekler üzerine Yıldırım, "Gençler hakikaten her şeye layık. Bizim onların kötü yola düşmemesi için, kötü alışkanlıklar yapmaması için kesinlikle millet kütüphaneleri olsun, bizim bilgi evlerimiz olsun, kültür evlerimiz olsun, konser salonlarımız olsun, bir de Ümraniye'de anıt bir yapıya ihtiyaç var. Konser salonumuz yok. Orada tiyatro yok. Çok amaçlı bir salonumuz yok. İnşallah gelince onu da hep beraber projelendirip o ihtiyacı da karşılayacağız" şeklinde konuştu.

Akşam saatlerinde başlayan halk meclisi toplantısı gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

AK Parti, İsmet Yıldırım, Ümraniye, Politika
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