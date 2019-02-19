Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Esnafı Ziyaret Etti
1 saat önce
Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, esnafı ziyaret ettiİSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarını esnaf ziyaretleri ile sürdürdü.
Ümraniye
Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım
, esnafı ziyaret etti
İSTANBUL - AK Parti
Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarını esnaf ziyaretleri ile sürdürdü.
Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, bugün Atakent
ve Yamanevler Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Her iki mahallede de cadde ve sokakları dolaşan Yıldırım, iş yerlerine girerek vatandaşlarla selamlaştı ve bir süre sohbet etti. Ziyaretleri sırasında bir börekçiye giren Yıldırım, tezgaha geçerek börek kesti. Her gittiği iş yerinde ilgi ile karşılaşan Yıldırım, ziyaretlerini gün boyunca sürdürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:13 Kaynak: İHA
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