Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Rizelilerle Buluştu

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, Milli Takım Kampını Ziyaret Etti

Binali Yıldırım HDP Sorusunu Böyle Yanıtladı: Bu Seçim Benim Seçimim, Ankara'nın Değil