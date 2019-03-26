Son Dakika Haberleri: Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım'dan Dizi Setine Ziyaret

Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım'dan Dizi Setine Ziyaret

14 dakika önce

İSTANBUL(İHA) AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin setini ziyaret ederek, oyuncularla sohbet etti.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım'dan Dizi Setine Ziyaret, System.String[]
İSTANBUL(İHA) AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin setini ziyaret ederek, oyuncularla sohbet etti.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, gecenin ilerleyen saatlerinde Koşuyolu Adile Sultan Kasrı'nda çekimleri devam eden Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin setini ziyaret etti. Yıldırım, Oktay Kaynarca ve Tarık Ünlüoğlu gibi çok sayıda sevilen oyuncuların bulunduğu sette, oyuncularla bir süre sohbet etti. Dizinin teknik ekibi ile de sohbet eden Başkan Adayı Yıldırım, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bir süre sette kalan ve çekimleri de izleyen Yıldırım, ilerleyen saatlerde setten ayrıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:56 Kaynak: İHA

AK Parti, İsmet Yıldırım, Ümraniye, belediye başkan adayı, Politika
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