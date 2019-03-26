Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım'dan Dizi Setine Ziyaret
14 dakika önce
İSTANBUL(İHA) AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin setini ziyaret ederek, oyuncularla sohbet etti.
İSTANBUL(İHA) AK Parti Ümraniye
Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım
, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin setini ziyaret ederek, oyuncularla sohbet etti.
Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, gecenin ilerleyen saatlerinde Koşuyolu
Adile Sultan Kasrı'nda çekimleri devam eden Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin setini ziyaret etti. Yıldırım, Oktay Kaynarca
ve Tarık Ünlüoğlu
gibi çok sayıda sevilen oyuncuların bulunduğu sette, oyuncularla bir süre sohbet etti. Dizinin teknik ekibi ile de sohbet eden Başkan Adayı Yıldırım, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bir süre sette kalan ve çekimleri de izleyen Yıldırım, ilerleyen saatlerde setten ayrıldı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:56 Kaynak: İHA
AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekçi: İçkili Mekanları Tartışmak Yobazlıktır!
Ünlü Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Kapı Kapı Dolaşıp AK Parti Adayına Destek İstedi
Ünlü Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Kapı Kapı Dolaşıp AK Parti Adayına Oy İstedi
AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 560 Bin Liralık Kol Saatini Çaldırdı