Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Esnafı Ziyaret Etti
1 saat önce
Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, İstiklal Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.
Ümraniye
Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım
, İstiklal Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Bir çay evine giren Yıldırım, yaşlı bir amcanın elini öperken, engelli Yasin Yaman'ın metro sorusuna yanıt verdi.
Seçim çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediye Başkana adayı İsmet Yıldırım, İstiklal Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Önce bir çay evine giren ve burada mahalle sakinleri ile buluşan Yıldırım, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Yıldırım, sohbet sırasında gelen yaşlı bir amcanın da elini öperek bir süre sohbet etti. Yıldırım, çay evindeki buluşma sırasında engelli Yasin Yaman'ın yeni metro hattı sorusuna da yanıt verdi. Yasin Yaman'nın bu duyarlılığına hayran kaldı.
İstiklal Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, mahalle esnafını da tek tek dolaşarak ziyaret etti. Yıldırım, bu ziyaretler sırasında mahallede dolaşırken karşılaştığı çocuklara da hediye verdi. Yıldırım, fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlarla da yan yana gelerek fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:49 Kaynak: İHA
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