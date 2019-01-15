Son Dakika Haberleri: Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın Hayvan Sevgisi

Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın Hayvan Sevgisi

1 saat önce

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye'de sokak sokak gezerek seçim çalışmalarını sürdürürken, Yıldırım'ın hayvan sevgisi vatandaşları mutlu etti.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın Hayvan Sevgisi, System.String[]
Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye'de sokak sokak gezerek seçim çalışmalarını sürdürürken, Yıldırım'ın hayvan sevgisi vatandaşları mutlu etti. Muhtarlık ziyareti sırasında bir hayvanseverin bu durumdan duyduğu mutluluğu ifade etmesi üzerine Yıldırım, "Ben evin bahçesinde on beş civarında kedi besliyorum. Çok güzel hayvanlar" dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı olan İsmet Yıldırım, Atakent Mahallesi'ni ziyaret etti. Öğle namazını kıldıktan sonra cemaatle sohbet eden Yıldırım, bir süre cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Atakent Mahalle Muhtarlığını ziyaret eden Yıldırım, Atakent Mahalle Muhtarı Zeki Bülbüloğlu ile de sohbet ederek, mahallenin sorunlarını dinledi. Bu sohbet sırasında bir kadın ise Yıldırım'ın hayvanlara olan sevgisinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Bunun üzerine Başkan adayı Yıldırım, ileride kedi evleri yapacaklarını belirterek, "On beş civarında kediye bakıyorum ben evin bahçesinde. O kadar güzel hayvanlar ki. Çok güzel hayvanlar" dedi.

Mahalle muhtarlığını ziyaretini tamamlayan Yıldırım, daha sonra mahalledeki esnafı gezerek selamladı. Bir süre mahallede süren esnaf ziyareti sırasında Başkan adayı Yıldırım, sokakta gördüğü bir kediyi de sevmeyi ihmal etmedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:13 Kaynak: İHA

Atakent, İsmet Yıldırım, Ümraniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı Tunceli'de Bir İlçe Kar Nedeniyle Görünmez Oldu

Son Dakika! İşsizlik Rakamları Açıklandı! Artış Dikkat Çekti Melih Gökçek, CHP'li Gamze Taşçıer'e Twitter'dan Yüklendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 10:23:00. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın Hayvan Sevgisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]