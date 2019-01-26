Son Dakika Haberleri: Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Suriye'ye Gönderilen Yardımı Tırını Uğurladı

Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Suriye'ye Gönderilen Yardımı Tırını Uğurladı

37 dakika önce

Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Suriye'ye gönderilen yardımı tırını uğurladı Yıldırım, "Dünyanın neresinde bir mazlum var Türkiye onun yanında"İSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Suriye'ye gönderilen yardım tırının uğurlanması için yapılan törene katıldı.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Suriye'ye gönderilen yardımı tırını uğurladı
Yıldırım, "Dünyanın neresinde bir mazlum var Türkiye onun yanında"

İSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Suriye'ye gönderilen yardım tırının uğurlanması için yapılan törene katıldı. Yıldırım, "Dünyanın neresinde bir mazlum var Türkiye onun yanında" dedi.
Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Beşir Derneği tarafından Ümraniye Belediyesi'nin desteği ile toplanan yardımların Suriye'ye gönderilmesi için düzenlenen törene katıldı. Suriye'ye gönderilmek üzere hazırlanan bir tır dolusu yardımın gönderilmesi sırasında dualar edildi. Uğurlama töreninde bir konuşma yapan belediye başkan adayı Yıldırım, "Böyle güzel hizmetleri ancak necip Türk milletinin evlatları yapabilir. İşte hocamın da dediği gibi duada ensar muhacir ilişkisi böyle bir şey. Dünyanın neresinde bir mazlum var Türkiye onun yanında. Eskiden bunları göremiyorduk. Bizim liderimiz, cumhurbaşkanımız bu ruhu bu millete yeniden yeşerttiği için çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Çabalarından dolayı dernek yöneticileri ve vatandaşlara teşekkür eden Yıldırım, "Bu yaptığınız çok önemli bir şey. Çok değerli bir şey. Belki belediye hizmetleri içerisinde sosyal hizmetler bakımından baktığımız zaman en önemli şey. Cenab-ı Hakkın rızasının nerede olduğu bilinmez. Belki böyle küçücük bir yardımla Cenab-ı Hakkın rızasını kazanacağız. Ondan dolayı çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:39 Kaynak: İHA

Türkiye, Ümraniye, Suriye, belediye başkan adayı, Politika
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