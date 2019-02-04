Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, Ümraniye'de yüzde 70 oy hedefi koydu

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fiyatların 10 TL'ye Sabitlendiğini Duyan Vatandaş Balıkçılara Akın Etti

Zonguldak Emniyet Müdürü'nden Çakar Lamba Uyarısı: Mavisi de Beyazı da Renklisi de Yasak