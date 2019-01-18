Ümraniye Belediye Başkanı Adayı Yıldırım'dan Ümraniyespor'a Destek

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşan Ümraniyespor'a tribünden destek verdi.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşan Ümraniyespor'a tribünden destek verdi. Karşılaşmayı değerlendiren Yıldırım, "Ümraniye için çok güzel oldu. Ümraniye hak ettiği galibiyeti aldı" dedi.



Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ziraat Türkiye Kupası'nda Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşan Ümraniyespor takımını yalnız bırakmadı. Yıldırım, maçı tribünden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ile birlikte izledi. Çıkışta Ümraniyespor'un aldığı galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Adayı Yıldırım, "Çok güzel bir maçtı. Centilmen bir maçtı. İki tarafı da tebrik ediyorum. Tabi Ümraniye için çok güzel oldu. Ümraniye hak ettiği bir galibiyet aldı. Ama güzel bir maçtı. Hem hakemi hem de futbolcuları tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



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