Son Dakika Haberleri: Ümraniye Belediyesi, anaokulu öğrencilerine çevre bilinci aşılıyor
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Ümraniye Belediyesi, anaokulu öğrencilerine çevre bilinci aşılıyor

1 saat önce

ÜMRANİYE Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencilerine, geri dönüşüm kutusu eğitimi verdi.

Ümraniye Belediyesi, anaokulu öğrencilerine çevre bilinci aşılıyor, System.String[]
ÜMRANİYE Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencilerine, geri dönüşüm kutusu eğitimi verdi. Eğitimin ardından öğrenciler Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni gezdi.  Öğrenciler Türkiye'ye özgü endemik bitkilerin olduğu botanik bahçesinde bitkilerin hayat hikayelerini yerinde gezerek öğrendi.  Ümraniye Çiğdem Evi'nde de geri dönüşümün önemi, kutuların renkleri ve geri dönüşen atıklara neler yapıldığını anlatan animasyon çizgi filmi izletildi


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:34 Kaynak: DHA
Türkiye, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ümraniye, Güncel
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