Ümraniye Belediyesi, anaokulu öğrencilerine çevre bilinci aşılıyor
1 saat önce
ÜMRANİYE Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencilerine, geri dönüşüm kutusu eğitimi verdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:34 Kaynak: DHA
ÜMRANİYE Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
ekipleri anaokulu öğrencilerine, geri dönüşüm kutusu eğitimi verdi. Eğitimin ardından öğrenciler Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni gezdi. Öğrenciler Türkiye
'ye özgü endemik bitkilerin olduğu botanik bahçesinde bitkilerin hayat hikayelerini yerinde gezerek öğrendi. Ümraniye
Çiğdem Evi'nde de geri dönüşümün önemi, kutuların renkleri ve geri dönüşen atıklara neler yapıldığını anlatan animasyon çizgi filmi izletildi
- İstanbul
Bülent Arınç'tan 23 Haziran yorumu: Demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir
Erdoğan imzaladı, Türkiye Maarif Vakfına 541 milyon lira kaynak aktarılacak
400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar
Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği