İSTANBUL ? ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDE KATLİAMIN 30. YILINDA HOCALI ANMASI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL ? ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDE KATLİAMIN 30. YILINDA HOCALI ANMASI

26.02.2022 19:11

? HOCALI katliamının 30. yıldönümü nedeniyle Ümraniye Belediyesi'nce anma yapıldı.

? HOCALI katliamının 30. yıldönümü nedeniyle Ümraniye Belediyesi'nce anma yapıldı.

Ümraniye Belediyesi Hocalı Katliamı'nın 30. yılı münasebetiyle belediye kültür ve sanat merkezinde resim sergisi düzenledi. Sergide, Ermenistan'ın 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Hocalı kasabasında sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamın fotoğrafları yer aldı. Ayrıca dünyadaki savaş ve terör mağduru tüm çocuklara ithafen "Adsız Kadın" isimli tiyatro sahnelendi.

Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Azerbeycan Devlet Diaspora Bakanı Yardımcısı Vali Hacıyev, Azerbaycan İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Murat Balacayev, Bakü Devlet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Amir Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Başkan Vekili Perviz Mammazade, Azerbeycan Diaspora Devlet Komitesi Türkiye Masası Sorumlusu Kenan Mammadov ve Karabağ Gazisi Ruhsara Cumayova katıldı.

İKİ DEVLET TEK MİLLET

Türkiye ve Azerbeycan'ı "İki devlet tek millet" olarak tanımlayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım "Azeri kardeşlerimizin yanında yer almak için 30. yıldönümünde Ermenilerin yapmış olduğu Hocalı katliamında orada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geri kalanlara da sıhhat ve afiyet versin" şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Cenab-ı Hak bir daha böyle bir katliamı Türk milletine yaşatmasın, Azeri kardeşlerimize yaşatmasın" dedi.

SESSİZ KALDILAR ÇÜNKÜ SOYKIRIM TÜRK'ÜN BAŞINA GELMİŞTİ

Azerbeycan Devlet Diaspora Bakanı Yardımcısı Vali Hacıyev ise "Batının dünyaya demokrasi ve ahlak dersi vermek istediği, batının gözü karşısında bu olay yaşandı. Buna sessiz kaldılar çünkü gelen soykırım Türk'ün başına gelmişti. Ben de bu sergiyi düzenleyen sayın başkanımıza uğurlar ederim" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ? ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDE KATLİAMIN 30. YILINDA HOCALI ANMASI
İSTANBUL ? ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDE KATLİAMIN 30. YILINDA HOCALI ANMASI
İSTANBUL ? ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDE KATLİAMIN 30. YILINDA HOCALI ANMASI

YORUMLAR
500
DATÜB Genel Başkanı Kassanov: 'Hocalı da kadim ve kutsal Türk toprağıdır ve öyle de kalacaktır' DATÜB Genel Başkanı Kassanov: 'Hocalı da kadim ve kutsal Türk toprağıdır ve öyle de kalacaktır' BBP Hocalı katliamını unutmadı BBP Hocalı katliamını unutmadı

Azerbeycan, Azerbaycan, Ümraniye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDE KATLİAMIN 30. YILINDA HOCALI ANMASI - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Beşiktaş-Sivas maçı başladı!
19:01 Çeçen lideri Kadirov'un 22 bin liralık botları dikkat çekti!
18:37 Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini tamamladı
18:16 Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı
18:10 Hakan Çalhanoğlu, Ronaldo'yla takım arkadaşı oluyor
18:04 Dünya savaşı konuşuyor! Messi eşinin doğum gününü bikinili fotoğraflarıyla kutluyor
17:56 Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu
17:45 Cübbeli Ahmet Hoca: HDP'nin oy oranının yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazım
17:35 Tankları elleriyle durdurmaya çalıştılar! Ukrayna halkının bu görüntüleri gündem oldu
17:02 UEFA Asbaşkanı Boniek: Rus takımlarının Avrupa futbolundan ihraç edilmesi gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 19:32:42. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL ? ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDE KATLİAMIN 30. YILINDA HOCALI ANMASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement