Ümraniye Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşme heyecanı - Son Dakika

Ümraniye Belediyesi bünyesinde bulunan Personel A.Ş'de çalışan işçilerle belediye arasında toplu iş sözleşmesi gerçekleştirildi. Sözleşme Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile sendika temsilcileri arasında imzalandı.

Ümraniye Belediyesi'nde çalışan işçiler Belediye ile varılan anlaşmanın ardından Toplu İş Sözleşmesi heyecanı yaşadı. Ümraniye Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde çalışan işçileri ile Ümraniye Belediyesi arasında varılan anlaşmayla 1 Temmuz 2020 ile 30 Haziran 2022 arasını kapsayan toplu iş sözleşmesi gerçekleştirildi. Ümraniye Belediyesi'nde gerçekleşen sözleşme 2 bin 71 personeli kapsarken, sözleşme Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile Hak-İş Sendikası Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbey tarafından imzalandı. Toplu sözleşme nedeniyle düzenlen imza töreninden konuşan Hak-İş Sendikası Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbey, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını dileyerek; "Mübarek Cuma gününde önemli bir gün. Önemli bir sayı, 2 bin 71 kardeşimizin haklarının tespiti ve onların sözleşmelerinin yapılması için bir arada toplanmış bulunuyoruz. Tabi biz çok ilkeli bir duruşla yani yıllardır bu anlayışla gelerek, işçinin ve çalışanın alın teri kurumadan hakkını vererek ve onu da enflasyona ezdirmeden günün şartlarında, hem bir taraftan belediye imkanlarını devam ettirerek sizlerle ama sizleri de hem enflasyon nisbetinde, hem de çoluğunuzla çocuğunuzla yaptığını bu güzel hizmetleri en iyi şekilde idame ettirebilmek için hak ettiğiniz ücretleri tanzimi konusunda arkadaşlarımızın takdire şayan bir çalışma gerçekleştirdi. Hem sendikadan arkadaşlarımız hem MİKSEN'den arkadaşlarımız. Yapılan çalışmaların ardından önemli bir noktaya geldiler ve bu sözleşme gerçekleşti. Ben hepsine bu çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. İşçilerimize de hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL