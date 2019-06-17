Ümraniye Belediyesi'nden çocuklara yaz eğlencesi "Çocuk ve Aile Şenliği"

ÜMRANİYE Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline giren çocukları unutmayarak, aileleriyle birlikte katılabilecekleri şenliğin kapılarını açtı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım , İstanbullu çocukları aileleriyle birlikte etkinliğe davet etti.





Ümraniye Belediyesi, yaz tatilinde şehir dışına tatile çıkamayan ailelerin Ümraniye'de eğlenebileceği şenliğin kapılarını açtı. Santral Etkinlik alanında, 16 gün boyunca her yaşa hitap eden 40 farklı etkinlikle çocuklar ve aileleri doyası eğlenebilecek. "Çocuk ve Aile şenliği" Action Team Rampa Show ile başlayan etkinlilerde İnteraktif çocuk oyunları, çocuk sineması, aile yarışmaları, söyleşi, konser, ilizyon ve kukla gösterileri gibi birbirinden farklı etkinliklerle unutulmaz bir şenliği çocuklarla buluşturacak.





Çocuklarıyla birlikte bu etkinliğe katılmaya geldiğini söyleyen Dilek Akdoğan, "Çok güzel ve kapsamlı bir etkinlik var burada. Çok uzakta yaşamamıza rağmen bu etkinliğe katılmak istedik" ifadelerini kullandı.





"HER ÇOCUĞUMUZUN AİLELERİYLE BİRLİKTE EĞLENEBİLECEĞİ BİR ŞENLİK"





Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gençleri etkinlik alanına davet ederek, "Ümraniye Belediyemizin Santral Etkinlik Alanı'nda 16 gün sürecek 'çocuk ve aile şenliği' her yaştaki çocuğumuz katılabilecek. Çocuklarımız okullarında yoruldu, karnelerini aldılar ve imtihanlarından çıktılar. Büyük bir sezon sonunda onlara ücretsiz olarak, her çocuğumuza aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri bir yer hazırladık. Müzik şöleni, spor etkinlikleri, boyama kitapları, Hacivat Karagöz etkinlikleri ve tiyatro şenlikleriyle birlikte burada 16 gün boyunca hiçbir ücret ödemeden tüm Ümraniyeliler katılabilecek" dedi.





"Çocuk ve Aile Şenliği" herkesin tüm aktivitelerden ücretsiz yararlanabileceği ve daha birçok sürpriz etkinlikle 30 Haziran'a kadar her gün saat 18.30 – 21.00 arası kapılarını açıyor.

- İstanbul