Ümraniye Belediyesi'nden okullara spor malzemesi desteği - Son Dakika

Ümraniye Belediyesi tarafından 'Destek Bizden Başarı Sizden' projesi kapsamında 34'ü ilkokul, 36'sı ortaokul ve 23'ü lise olmak üzere toplam 93 devlet okuluna 10 bin 520 adet spor malzemesi dağıtıldı.



Spor malzemelerinin dağıtımı nedeniyle Sehit Erol Olçok Kız İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Ümraniye'deki okulların beden eğitim öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Futbol, basketbol, voleybol, futsal ve hentbol topunun yanı sıra masa tenisi, jimnastik minderi, atlama ipi, badminton raketi ve badminton filesi gibi spor malzemelerinin bulunduğu 10 bin 520 adet malzeme, düzenlenen programla okullara teslim edildi.



Dağıtım programına katılan öğrencilere seslenen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bizim için ilçemizde okullarımız öğrencilerimiz çok önemli. Her türlü desteğe layıksınız. Her türlü fiziki şartları ve imkanları hak ediyorsunuz. Sizden bir tek şey istiyoruz, o da başarı. Her türlü desteğe tamam ama, başarı da sizden gelmeli. Eğitim de gelmeli, öğretim de gelmeli ve de sanat ve spor da gelmeli" dedi.



"Ümraniye'ye 110 basketbol sahası yapacağız"



Futbol ve basketbolun eskiden toprak sahalarda yapıldığını hatırlatan Başkan Yıldırım, Ümraniye'de 110 adet basketbol sahası yapacaklarının müjdesini verdi. Başkan Yıldırım, "Bizim çok şükür tesislerimiz var ama bunları daha fazla yaygınlaştırmamız lazım. Bu dönem inşallah mahallelerde 110 tane basket sahası yapacağız. Onun 22 tanesinin ihalesini yaptık, bunu 110'a tamamlayacağız. Yani herkes basketbol öğrensin. Öğrenmek isteyen basketbol öğrensin, yüzme yapmak isteyen yüzme yapsın. Diğer spor dalları da önemli. Bilhassa salon sporları çok önemli" ifadelerini kullandı. Ümraniye'de amatör spor kulüplerine de her türlü desteği verdiklerini ve bu kulüpleri de daha iyi fiziki koşullara kavuşturmak için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Yıldırım, 3 yarı olimpik yüzme havuzu tesisinin önümüzdeki aylarda tamamlanarak vatandaşların istifadesine sunulacağını söyledi.



Beden eğitimi öğretmenleri adına söz alan Tülay Karayazı, Ümraniye'deki okullara verdiği destekten dolayı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkür etti. Törenin sonunda tüm okullara spor malzemeleri teslim edildi. - İSTANBUL