Ümraniye Belediyesi'nden okullara spor malzemesi desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye Belediyesi'nden okullara spor malzemesi desteği - Son Dakika

Ümraniye Belediyesi'nden okullara spor malzemesi desteği

6 saat önce

Ümraniye Belediyesi tarafından 'Destek Bizden Başarı Sizden' projesi kapsamında 34'ü ilkokul, 36'sı ortaokul ve 23'ü lise olmak üzere toplam 93 devlet okuluna 10 bin 520 adet spor malzemesi dağıtıldı.

Ümraniye Belediyesi'nden okullara spor malzemesi desteği, System.String[]

Ümraniye Belediyesi tarafından 'Destek Bizden Başarı Sizden' projesi kapsamında 34'ü ilkokul, 36'sı ortaokul ve 23'ü lise olmak üzere toplam 93 devlet okuluna 10 bin 520 adet spor malzemesi dağıtıldı.


Spor malzemelerinin dağıtımı nedeniyle Sehit Erol Olçok Kız İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Ümraniye'deki okulların beden eğitim öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Futbol, basketbol, voleybol, futsal ve hentbol topunun yanı sıra masa tenisi, jimnastik minderi, atlama ipi, badminton raketi ve badminton filesi gibi spor malzemelerinin bulunduğu 10 bin 520 adet malzeme, düzenlenen programla okullara teslim edildi.


Dağıtım programına katılan öğrencilere seslenen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bizim için ilçemizde okullarımız öğrencilerimiz çok önemli. Her türlü desteğe layıksınız. Her türlü fiziki şartları ve imkanları hak ediyorsunuz. Sizden bir tek şey istiyoruz, o da başarı. Her türlü desteğe tamam ama, başarı da sizden gelmeli. Eğitim de gelmeli, öğretim de gelmeli ve de sanat ve spor da gelmeli" dedi.


"Ümraniye'ye 110 basketbol sahası yapacağız"


Futbol ve basketbolun eskiden toprak sahalarda yapıldığını hatırlatan Başkan Yıldırım, Ümraniye'de 110 adet basketbol sahası yapacaklarının müjdesini verdi. Başkan Yıldırım, "Bizim çok şükür tesislerimiz var ama bunları daha fazla yaygınlaştırmamız lazım. Bu dönem inşallah mahallelerde 110 tane basket sahası yapacağız. Onun 22 tanesinin ihalesini yaptık, bunu 110'a tamamlayacağız. Yani herkes basketbol öğrensin. Öğrenmek isteyen basketbol öğrensin, yüzme yapmak isteyen yüzme yapsın. Diğer spor dalları da önemli. Bilhassa salon sporları çok önemli" ifadelerini kullandı. Ümraniye'de amatör spor kulüplerine de her türlü desteği verdiklerini ve bu kulüpleri de daha iyi fiziki koşullara kavuşturmak için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Yıldırım, 3 yarı olimpik yüzme havuzu tesisinin önümüzdeki aylarda tamamlanarak vatandaşların istifadesine sunulacağını söyledi.


Beden eğitimi öğretmenleri adına söz alan Tülay Karayazı, Ümraniye'deki okullara verdiği destekten dolayı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkür etti. Törenin sonunda tüm okullara spor malzemeleri teslim edildi. - İSTANBUL

İsmet Yıldırım, basketbol, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu
Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı

Son Dakika Haberleri
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 18:23:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniye Belediyesi'nden okullara spor malzemesi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]