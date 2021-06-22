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Ümraniye Belediyesi'nden ücretsiz boğaz turu etkinliği - Son Dakika

Ümraniye Belediyesi'nden ücretsiz boğaz turu etkinliği

22.06.2021 12:16
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Ümraniye Belediyesi‚ ilçe sakinleri için ücretsiz boğaz turlarını yeniden başlattığını duyurdu.

Ümraniye Belediyesi‚ ilçe sakinleri için ücretsiz boğaz turlarını yeniden başlattığını duyurdu. Katılımın yüksek olması beklenen turlarda, Belediye tarafından vatandaşlara simit ve çay ikram edileceği de belirtildi.

Ümraniye Belediyesi‚ sıcakların kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde ilçe sakinlerini ücretsiz boğaz turuna çıkardığını duyurdu. Katılımın ücretsiz olduğu turda ilçe sakinleri İstanbul'un eşsiz güzelliklerini denizden görme imkanı yakalıyor. Ümraniyelilerin komşu ve aileleriyle birlikte katıldığı turlarda‚ vatandaşlara simit ve çay ikram edildiği belirtildi. Boğaz turunda‚ Ümraniyelilere ulaşım hizmetinin de ücretsiz olarak sağlandığı ve belirlenen noktalardan vatandaşların otobüslerle alındığı kaydedildi.

PROFESYONEL REHBERLER EŞLİK EDİYOR

Yaklaşık iki saat süren Boğaz turunda profesyonel rehberler Avrupa ve Anadolu yakasının tarihi ve turistik mekanlarını katılımcılara hikayeleri ile anlatıyor. Ümraniye Belediyesi, Boğaz turu sonrası vatandaşları ücretsiz olarak mahallelerine bıraktığını.

Her hafta çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek olan turlara, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Necip Fazıl Kültür ve Eğitim Merkezi, Aliya İzzet Begoviç Kültür Merkezi, Cemil Meriç Gençlik ve Kültür Merkezi, Mehmet Akif Kültür ve Eğitim Merkezi ve Ümraniye Belediyesi Hizmet Binası önünden katılım sağlanabilecek.


Ümraniye Belediyesi'nden ücretsiz boğaz turu etkinliği

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ümraniye Belediyesi'nden ücretsiz boğaz turu etkinliği - Son Dakika


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