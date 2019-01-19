Son Dakika Haberleri: Ümraniye Belediyesi Satranç Takımı İstanbul 1. Bölge Şampiyonu Oldu

Ümraniye Belediyesi Satranç Takımı İstanbul 1. Bölge Şampiyonu Oldu

38 dakika önce

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Satranç Takımı, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği İstanbul Okul Sporları 1. Bölge Satranç Turnuvası Minikler kategorisinde şampiyonluk kupasını aldı.

Ümraniye Belediyesi Satranç Takımı İstanbul 1. Bölge Şampiyonu Oldu, System.String[]
Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Satranç Takımı, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği İstanbul Okul Sporları 1. Bölge Satranç Turnuvası Minikler kategorisinde şampiyonluk kupasını aldı.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Ümraniye Belediyesi, satranç turnuvalarında büyük başarılar elde ediyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 14-17 ocak tarihlerinde Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen İstanbul Okul Sporları 1. Bölge Satranç Turnuvası Minikler kategorisinde Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Satranç Takımı birinciliği elde ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Ümraniye, Güncel
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