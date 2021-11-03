Ümraniye Belediyesinde personel maaşlarına zam yapıldı - Son Dakika

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediyesinde personel maaşlarına bu aydan itibaren 500 lira seyyanen zam yapıldığını bildirdi.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu akşam, belediye personelimizle paylaştığım müjdeli bir haberi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ümraniye Belediye'mizde gece gündüz demeden, her birimde fedakarca emek veren personelimize bu aydan itibaren 500 lira seyyanen zam veriyoruz. Hayırlı uğurlu, bereketli olsun."