Ümraniye Belediyesinden çölyak hastalarına glutensiz gıda yardımı - Son Dakika

Ümraniye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ilçede ve komşu ilçelerde bulunan çölyak hastası vatandaşlara glutensiz gıda dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, talepte bulunan çok sayıda vatandaşa, içerisinde 20 çeşit glutensiz ürünün bulunduğu gıda kolisi teslim edildi.

Çölyak hastaları da belediyeye yardımlar için teşekkür etti.

Ümraniye Belediyesi, Kovid-19 salgını nedeniyle ilk vakanın açıklandığı günden bu yana 24 bin 693 kişiye erzak kolisi dağıttı.