Üye Girişi
Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı - Son Dakika

Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı

04.02.2022 20:41
Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı

Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İnkılap Küçük su Caddesi'ndeki cezaevinde, adli hükümlülerin kaldığı koğuşta yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Kartal ve Pendik itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Dumandan etkilenen bir infaz koruma memuru ile 13 hükümlü, ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın çıkan E Tipi Cezaevindeki hükümlülerin T Tipi Cezaevine nakledildiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, çevre ilçelerden de bölgeye su tankerleri gönderildi.

Cezaevi önüne gelen bazı mahkum yakınları, yetkililerden bilgi almaya çalıştı.

Çevik Kuvvet ekipleri, cezaevi çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bu arada, savcılığın cezaevindeki yangınla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı
Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı
Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı
Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı

YORUMLAR
500

Ümraniye, Yangın, Pendik, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:48 Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı
20:46 Büyükçekmece'de yapılan kazıdan yeni ayrıntılar geldi! Cesedi bulunan Murat Kartal kelepçeli gömülmüş
20:41 Son Dakika: Galatasaray, Aytaç Kara'yla yollarını resmen ayrıldı! İşte yeni takımı
20:27 Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 15 yaralı
19:51 Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 248 kişi vefat etti, 111 bin 157 yeni vaka tespit edildi
19:48 Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan darp iddiası! Kafasını cama vurup ''Seni gebertirim'' demiş
19:34 Boşanma aşamasındaki genç sinirlerine hakim olamadı! Yolun ortasında aracını ateşe verdi
19:25 David Beckham'dan herkesi şaşkına çeviren itiraf! Eşi Victoria, 25 yıldır aynı yemeği yiyor
18:58 Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Yıldız futbolcu imza için yola çıkıyor
18:52 Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın felaketi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 21:07:11. #1.13#
SON DAKİKA: Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement