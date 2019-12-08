Ümraniye'de 1. Uluslararası Aşıklar Şöleni coşkusu

Ümraniye'de düzenlenen 1. Uluslararası Aşıklar Şöleni'nde aşıkların atışması renkli görüntüler oluşturdu.



Ümraniye Belediyesi tarafından Cemil Meriç Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Uluslararası Aşıklar Şöleni çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Aşıklar Şöleni'nde aşıkların güzellemeleri, koçaklamaları, atışmaları ile sazlı sözlü saatler yaşandı. Şölenin açılışında yaptığı konuşmada Ümraniye Belediyesinin düzenlediği kültür sanat etkinliklerine yediden yetmişe herkesi beklediğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, "Müzik kültürün en önemli taşıyıcısıdır diyorum. Kültürümüz kimliğimiz diyoruz. Bunu geçmişten alıyoruz, bunun en iyi taşıyıcısı, canlı taşıyıcısı müzik oluyor. Kitaplardan geçmişlerde neler olduğunu anlayabiliyoruz. Divane eserlerden anlayabildiğimiz kadar ve üstatların anlattığı kadar anlayabiliyoruz. Ama içerisinde duygu, içerisinde yaşamımız, özlemlerimiz, haykırışlarımız, sevincimiz bütün duygularımızı ve geçmişimizi ifade eden bu müzik ama bunlar içerisinde en önemlisi aşıklar ve onların söylenceleridir" dedi.



Ümraniyelerin yoğun ilgi gösterdiği şölene Türkiye'nin en sevilen ozanları Aşık Erzade Kapan'ın sunumu ile Maksut Feryadi, Zikri Topaloğlu, Mustafa İnce, Bayram Denizoğlu, Öksüz Ozan, Rahmi Maragali, Turnaz Altın Soy, Baki Çetin, Öksüz Ozan Ahmet, Osman Feryadi, Yakup Temel, Zakir Tekgül, Şenol Muratoğlu'nun okuduğu birbirinden güzel eserler renk kattı. Ünlü ozanların karşılıklı atışmaları ise izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. - İSTANBUL