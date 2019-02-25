Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de 1 Yılda 10 Bin Ton Ağaç Kurtarıldı

Ümraniye'de 1 Yılda 10 Bin Ton Ağaç Kurtarıldı

1 saat önce

ÜMRANİYE'DE "Geri Dönüşüm Doğaya Vefa" programı düzenlendi.

Ümraniye'de 1 Yılda 10 Bin Ton Ağaç Kurtarıldı, System.String[]
ÜMRANİYE'DE "Geri Dönüşüm Doğaya Vefa" programı düzenlendi. Etkinlikte konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Geri dönüşümle yılda 10 bin ton 177 bin ağaç kurtarıldı" dedi.

Ümraniye Belediye binasında düzenlenen programa Ümraniye Belediye Başkanı Can, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, belediye personelleri ve o sayıda vatandaş katıldı. Geri dönüşüme dikkat çekmek amacı ile "Geri Dönüşüm Doğaya Vefa" programı düzenlendi. Belediye bünyesinde başlatılan projede; kağıt, ambalaj ve evsel atıkların dönüştürülmesi konusunda yarışan belediye personelleri ödüllendirildi. Proje kapsamında tek tek hane ziyaretleri yaparak vatandaşları bilgilendiren belediye personelleri, geri dönüşüm için yarışa girdi. İlçedeki Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü gibi kurumlarda çalışan personeller sertifikalarını Ümraniye Belediye Başkanı Can'ın elinden aldı. Can, sertifika dağıtım programında yaptığı kürsü konuşmasında, "Geri dönüşüm seferberliği kapsamında yılda 10 bin ton 177 bin ağaç kurtarıldı" diyerek herkese teşekkür etti.

"ÜMRANİYE BELEDİYESİ BU ATIKLARDAN ZARAR ETMİYOR, KAR EDİYOR"

Ümraniye yaşayan vatandaşları geri dönüşüm hakkında bilgilendirdiklerini belirten Ümraniye Belediye Başkanı Can, şunları söyledi:

"Ekibimizi kurduk, araç-gereçlerimizi aldık. Personelimizi eğittik. ve sonuçta kendi imkanlarımızla topluyor olduk. Ben bu işten kar edemiyorum diyerek işi bırakan müteahhit firma, anladık ki çok daha kar etmek için bir blöf yapmış. Sonuç olarak biz ayrıştırmadan satıyoruz topladıklarımızı. Ümraniye Belediyesi bu atıklardan zarar etmiyor, kar ediyor. Ümraniye'deki 200 bini aşkın hanenin kapısını çaldık ve bilinçlendirme adına ekonomiye kazandırılacak atıklarla alakalı bilinçlendirme adına broşürler dağıttık. Okullarda bu çalışmayı yapıyoruz. Eğitimini veriyoruz. Çocuklarımızın bilinçlenmesini sağlıyoruz. 2018 yılında sadece ambalaj atıklarından ve karton, kağıt gibi atıklardan 10 bin ton toplamışız. Bu 177 bin ağacın kurtarılması anlamına geliyor. Doğaya vefa gösteren, ekonomiye katkı sağlayan ve bizimle iş birliği yapan kurumlarımıza sertifika töreni ile teşekkür etmek istiyoruz." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:32 Kaynak: DHA

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