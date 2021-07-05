Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Binanın çatısını saran alevler paniğe neden oldu. Çatının alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği o anlar ise havadan görüntülendi.

Yangın, Ümraniye Yumurcak Sokak'ta 10 katlı bir binanın çatısında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının, çatıda yapılan izolasyon çalışmaları sırasında çıktığı iddia edildi. Çatıda başlayan yangın kısa sürede binanın tüm çatısını sardı. Çevreye yayılan alev ve dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Binada maddi hasarın oluştuğu yangında herhangi can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan çatısı yanan bina drone ile havadan görüntülendi.

"Sanki kıyamet kopuyor gibi herkes binayı terk etti"

Meydana gelen yangın esnasında olay yerinde bulunan mahalle sakinlerinden Mücahit Kulak, "Evde oturuyordum sanki kıyamet koparcasına insanlar apartmanı boşaltmaya başladı. Çatıda ilk başta orta alan alev almaya başlamış. Sonrasında tüm alana yayılmış. Yangının izolasyon malzemelerinden kaynaklı olarak çıktığı söyleniyor. Koca çatı adeta alev alev yanmaya başladı. Binadakiler durumu erken fark ederek hemen dışarı çıktı. İtfaiye de zaten zamanında geldi" diye konuştu.