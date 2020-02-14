Ümraniye'de 14 Şubat'ta 14 Çift Nikah Sevinci Yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'de 14 Şubat'ta 14 Çift Nikah Sevinci Yaşadı - Son Dakika

Ümraniye'de 14 Şubat'ta 14 Çift Nikah Sevinci Yaşadı

6 saat önce

14 çift, 14 Şubat'ta Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın gerçekleştirdiği nikah töreninde evlilik sevinci yaşadı.

Ümraniye'de 14 Şubat'ta 14 Çift Nikah Sevinci Yaşadı, System.String[]

14 çift, 14 Şubat'ta Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın gerçekleştirdiği nikah töreninde evlilik sevinci yaşadı. Çiftler, nikah töreninin ardından Türk Pop Müziği Sanatçısı Yusuf Güney'in şarkıları ile dans etti.

Ümraniye'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 çift düzenlenen nikah merasimi ile evlendi. Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen nikah töreninde çiftlerin nikahını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım kıyarken, çiftlerin nikah şahidi ise Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ile Türk Pop Müziği Sanatçısı Yusuf Güney oldu.

"14 ÇİFTİMİZİ 14 ŞUBATTA EVLENDİRDİK"

Törende çiftlerin nikahlarını tek tek kıyan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, atılan imzaların ardından evlilik cüzdanını çiftlere takdim etti. Nikah merasiminde çiftlere Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından plaket ve hediyeler verildi. Çiftler nikahın ardından sahnede Türk Pop Müziği Sanatçısı Yusuf Güney'in seslendirdiği parçalarla dans etti.

Çiftlere mutluluklar dileyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "14 Şubat Sevgililer Günü'nde Ümraniye'de bulunan güzel bir alışveriş merkezinde birlikteyiz. Burada 14 tane çiftimizi 14 Şubat'ta evlendirdik. Gördüğünüz gibi hepsine ayrı ayrı nikah merasimi yaptık. Çok mutlu oldum. Onların da mutlulukları gözlerine yansımış, birbirlerine yakışıyorlar. Allah hepsini bir yastıkta kocatsın, ömür boyu mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu.


İsmet Yıldırım, 14 şubat, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti
Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi Eşiyle barışmak için Sevgililer Günü'nde için pankart açan adam, şikayet edilince soluğu karakolda aldı Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 03:50:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniye'de 14 Şubat'ta 14 Çift Nikah Sevinci Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]