Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de 15 Yaşındaki Genç Kız Camdan Atlayarak İntihar Etti

Ümraniye'de 15 Yaşındaki Genç Kız Camdan Atlayarak İntihar Etti

3 saat önce

Ümraniye'de 15 yaşındaki genç kız binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti.

Ümraniye'de 15 Yaşındaki Genç Kız Camdan Atlayarak İntihar Etti, System.String[]
Ümraniye'de 15 yaşındaki genç kız binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti. Genç kızın ailesi sinir krizi geçirdi.

Olay 02.30 sularında Ümraniye, Altınşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden Y. H. (15) olay yerinde feci şekilde can verdi.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Hayatını kaybeden genç kızın ailesi sinir krizleri geçirirken polis etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:14 Kaynak: İHA

Ümraniye, Genç, 3. Sayfa
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