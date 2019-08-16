Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de 16 katlı binada yangın (1)
Son Dakika Güncel Haber

Ümraniye'de 16 katlı binada yangın (1)

6 dakika önce

ÜMRANİYE'de bulunan 16 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

Ümraniye'de 16 katlı binada yangın (1), System.String[]
İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA -  ÜMRANİYE'de bulunan 16 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
Ümraniye'de bulunan 16 katlı binanın 7'nci katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor



Ümraniye, İstanbul, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul - Yeni havalimanı yüzde 8 yakıt tasarrufu sağladı
ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti TIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:07:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de 16 katlı binada yangın (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]