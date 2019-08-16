ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN
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ÜMRANİYE'de bulunan 16 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:51 Kaynak: DHA
İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
- ÜMRANİYE'de bulunan 16 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. Ümraniye
'de bulunan 16 katlı binanın 7'nci katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
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