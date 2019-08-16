Son Dakika Haberleri: ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN
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ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN

25 dakika önce

ÜMRANİYE'de bulunan 16 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de bulunan 16 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
Ümraniye'de bulunan 16 katlı binanın 7'nci katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Ümraniye, İstanbul, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:51 Kaynak: DHA
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