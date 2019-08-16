Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de 16 katlı binada yangın (2)
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Ümraniye'de 16 katlı binada yangın (2)

1 saat önce

İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de bulunan 16 katlı binada yangın çıktı.

Ümraniye'de 16 katlı binada yangın (2), System.String[]
İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA -  ÜMRANİYE'de bulunan 16 katlı binada yangın çıktı.
Ümraniye Çamlık Mahallesi İkbal caddesinde bulunan 16 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında daireyi alevler sardı. Binadakiler hemen dışarıya çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi.


İstanbul, Ümraniye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:14 Kaynak: DHA
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İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (2)
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